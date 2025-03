“Conte ha indicato quattro nomi a Manna”: svelate in diretta le richieste sul mercato

Quest’oggi sono arrivati nuovi retroscena sul mercato della SSC Napoli: svelati in diretta i quattro nomi che Antonio Conte avrebbe indicato al direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.

Archiviata l’importante vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno del campionato di Serie A, disputatosi in una cornice, quella dello stadio Diego Armando Maradona, davvero emozionante, in casa Napoli si pensa al prossimo impegno contro il Venezia. L’ambizione è quella di accorciare su almeno una tra Atalanta e Inter, che si affronteranno nel prossimo turno in uno scontro d’alta classifica molto atteso. In caso di risultato positivo, gli uomini di Antonio Conte guarderebbero sicuramente con più serenità il big match del Gewiss Stadium.

Ciò che è fuori discussione, in ogni caso, è una squadra, quella partenopea, apparsa in netta crescita in occasione delle ultime uscite. Merito, senza dubbio, del lavoro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che ha avuto una voce in capitolo importante in questa prima sua stagione all’ombra del Vesuvio. A confermarlo è anche la rivelazione lanciata da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, in occasione della puntata odierna di Radio Goal.

Ultimissime news SSC Napoli, De Maggio: “Gilmour è il primo nome chiesto da Conte”

Billy Gilmour è senza dubbio una delle note positive di queste ultime uscite del Napoli. Un nome fortemente voluto in estate da Antonio Conte, apparentemente ancor prima di altri calciatori che sono arrivati prima dell’ex Brighton, così come confermato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, quanto svelato nel corso di Radio Goal:

“Vi rivelo un retroscena che non è mai uscito. Dopo la firma di Conte col Napoli, nelle prime riunioni, il tecnico stilò, con Manna e Sinicropi, le priorità di mercato. Su una lavagnetta il primo nome che scrisse Conte fu proprio quello di Gilmour del Brighton. Poi Manna fece un grandissimo lavoro e l’ha portato al Napoli. Il secondo nome era quello di Buongiorno, il terzo quello di Lukaku e il quarto fu quello di McTominay. Per Gilmour si attendeva la partenza di Osimhen, Manna è stato bravo ad intavolare le trattative per accontentare Conte”.

Quattro nomi, quelli indicati da De Maggio quest’oggi in diretta, che hanno dato un apporto davvero cruciale per la rinascita del Napoli che, grazie soprattutto ad Antonio Conte, è ritornato a sognare in grande.