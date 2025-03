Rivoluzione in Serie A, ora c’entra anche Conte: l’ipotesi è clamorosa!

In Serie A potrebbe esserci una grossa rivoluzione. All’interno, di questa potrebbe esserci anche il nome di Antonio Conte.

La stagione continua ad essere ricca di sorprese. Al momento, ci sono diverse squadra in pochi punti, motivo per il quale il discorso Scudetto continua ad essere molto ampio. Fino a ieri, tra le società in corsa per il tricolore era stata inserita anche la Juventus di Thiago Motta. I sogni di quest’ultimo sono però svaniti a causa della sconfitta contro l’Atalanta, la quale ha sbancato lo Stadium con un notevole 0-4. A tal proposito, il futuro dell’ex calciatore dell’Inter sulla panchina bianconera sarebbe davvero in bilico.

Motta sempre più in bilico: la Juventus lavora al sostituto

In casa Juventus sono ore di riflessione sul futuro di Thiago Motta. L’incredibili crollo contro l’Atalanta potrebbe aver aperto scenari impensabili fino a poche settimane fa. Come riportato da “SportMediaset” ad oggi è impensabile che l’ex Bologna possa restare al proprio posto anche per il prossimo anno.

I traguardi fissati dalla dirigenza non sono stati raggiunti, motivo per il quale il futuro del tecnico è più che mai in bilico. A tal proposito, Cristiano Giuntoli e gli altri dirigenti starebbero iniziando a sondare il terreno per il possibile sostituto. Uno dei nomi che compare nella lista degli obiettivi è quello di Antonio Conte, attualmente in forza al Napoli.

Il futuro dell’allenatore salentino non è scontato, ancor più in caso di vittoria dello Scudetto con il club campano. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno a “casa”, anche se prima sarà necessario capire la volontà di Aurelio De Laurentiis. Quello di Antonio Conte, però, non è l’unica idea del club bianconero, in quanto in corsa sono presenti anche Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.