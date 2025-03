Napoli perfetto contro la Fiorentina, ora i tifosi sognano: cosa ha fatto Conte alla squadra

Il Napoli non sbaglia contro la Fiorentina, restando così in scia dell’Inter a dieci giornate dalla fine. In realtà, però, sono emersi due aspetti chiave.

Il Napoli c’è ed è vivo. La vittoria interna contro la Fiorentina è un netto messaggio ai tifosi, al campionato e sopratutto all’Inter. Questa squadra non intende mollare e non lo farà di certo nelle prossime settimane. Mancano solo dieci partite al termine della stagione, motivo per il quale gli azzurri proveranno a dare tutto. Intanto, nell’ennesima vittoria arrivata al Maradona, sono emersi due aspetti chiave targati Antonio Conte.

Questione di gambe e carattere: ecco il DNA di Conte

Antonio Conte è da sempre riconosciuto come uno degli allenatori italiani più vincenti. Forse, però, la parentesi a Napoli gli sta permettendo di diventare qualcosina in più. Nessuno è a conoscenza di come finirà lo Scudetto, ma di certo la stagione da urlo resterà per sempre impressa negli archivi storici.

Dopo un’annata da dimenticare, Antonio Conte è approdato in Campania per rendere di nuovo grande il Napoli. Missione riuscita? Certo che sì. La vittoria contro la Fiorentina è un chiaro messaggio: la squadra è più viva che mai, nonostante le mille difficoltà incontrare sul percorso.

Non a caso, come riportato da “TuttoSport” il Napoli resterà l’outsider fino alla fine del stagione. Forse, nessuno si aspettava che la squadra di Conte fosse stata capace di reggere, ma il tecnico ha lavorato su due aspetti chiave: carattere e gambe. Tutto ciò, infatti, sta permettendo ai partenopei di lottare con l’Inter, in quello che potrebbe addirittura diventare uno spareggio-scudetto.

