Napoli miglior difesa del campionato, ma una statistica fa infuriare Conte: di cosa si tratta

Il Napoli è tornato a essere il club con la miglior difesa della Serie A, ma un dato non può soddisfare Conte: di cosa si tratta

Dopo la clamorosa disfatta per 4-0 in casa contro l’Atalanta, la Juventus non è più la miglior difesa del campionato. Lo scettro è tornato al Napoli, che ha subito 23 gol dall’inizio dell’anno. Subito dopo ci sono, appunto, i bianconeri con 25 e poi Atalanta e Inter con 26 e 27. Un enorme equilibrio anche in questo dato, uno dei più emblematici per vincere lo scudetto in Italia.

La classifica, infatti, è cortissima con l’Inter avanti di un solo punto rispetto al Napoli e tre sull’Atalanta. Il prossimo turno, lo scontro diretto tra le due nerazzurre, potrebbe dire tantissimo del continuo di questa Serie A emozionantissima. I partenopei, intanto, hanno ritrovato i 3 punti che mancavano da oltre un mese e si preparano per la trasferta con il Venezia.

Napoli, miglior difesa ma i cleansheet non arrivano più: i numeri

Come detto, il Napoli è tornato ad avere la difesa meno battuta del campionato, ma il merito è soprattutto di quanto fatto nella prima parte della stagione. La squadra di Conte, infatti, subisce almeno un gol dalla partita contro l’Atalanta di metà gennaio. L’ultima sfida senza incassare una rete è quella di inizio anno contro il Verona. Da quel momento hanno trafitto Meret la sopracitata Atalanta, la Juventus, la Roma, l’Udinese, la Lazio, il Como, l’Inter e la Fiorentina.

Servirà un’inversione di rotta in questo finale di stagione per puntare concretamente al titolo. Il Napoli deve ritrovare solidità. Evitare di subire gol aumenta le chance di vittoria. In questo rush finale sarà necessario curare ancora meglio la fase difensiva, specialmente sul dato dei tiri da fuori area. Con quello di Gudmundsson, infatti, i partenopei hanno subito il nono gol da fuori area, quasi il 40% di tutti quelli subiti. Conte dovrà lavorare molto su questo aspetto.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 21:44 by Claudio Mancini