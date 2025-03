Napoli, Meret: “Atteggiamento giusto, Raspadori e Lukaku…”

Il portiere azzurro ha fatto la sua analisi del match con la Fiorentina, tra atteggiamento da tenere e reparto offensivo: le parole dell’estremo difensore del Napoli.

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella mixed zone dello stadio Diego Armando Maradona. Il portiere azzurro ha analizzato la partita disputata contro la Fiorentina sia da un punto di vista dell’atteggiamento che tattico.

“Se c’è quest’atteggiamento poi è sicuramente più facile trovare vittorie e punti. Abbiamo avuto un periodo meno positivo, ma vogliamo riprenderci perché siamo là in alto e vogliamo rimanerci”, ha commentato Meret in merito agli obiettivi della squadra.

Lukaku-Raspadori: la coppia d’attacco vista dalla porta azzurra

L’analisi si è poi spostata sugli aspetti tattici, come il ritorno al gol di Romelu Lukaku e la coppia formata con Giacomo Raspadori, anche lui in gol con la Fiorentina.

“Oggi sia Jack che Romelu hanno fatto una grande partita, hanno fraseggiato tra loro, hanno segnato i due gol. In fase offensiva oggi abbiamo lavorato bene, anche se dobbiamo essere più concreti. In fase difensiva abbiamo concesso poco, ma dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita”, il commento di Alex Meret.

Il Napoli crede di aver imboccato la strada giusta, un primo passo importante in vista di un finale di stagione che si prospetta impegnativo.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 14:21 by Giorgio D’Andrea