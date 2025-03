Rrahmani a Radio CRC: “Il pubblico ci aiuta, stiamo lavorando bene. I dati sono buoni”

Il difensore azzurro ha analizzato la gara vinta contro la Fiorentina, parole chiare in vista dell’ultima parte di stagione.

Quella conquistata contro la Fiorentina è una vittoria che regala al Napoli molto più dei tre punti. Gli uomini di Antonio Conte, che non trovavano la vittoria da oltre un mese, si rimettono in carreggiata con un match straordinario, forse una delle partite migliori giocate durante questa stagione. Gli spunti sono tanti, dal modulo che finalmente ha dato i suoi frutti, al ritorno al gol di Lukaku, fino alla prestazione difensiva degli azzurri, che subiscono solo due tiri in porta in tutta la partita.

Protagonista del match è stato, inevitabilmente, anche Amir Rrahmani, che ai microfoni di radio CRC ha commentato la gara contro la Fiorentina, analizzando il lavoro che lui e i usi compagni stanno facendo in allenamento ma anche cosa è necessario er continuare seguendo questa strada.

“Dopo le ultime partite era importante tornare alla vittoria. Il sostegno del pubblico ci fa stare bene. La mia prestazione? I dati sono buoni, ma per me contano solo i tre punti per la squadra. Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque i loro attaccanti, che sono molto bravi, ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice della vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra”, ha commentato il difensore azzurro.

Napoli, su cosa si lavora? Rrahmani carica l’ambiente partenopeo

“Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare una pressione alta. Ci siamo allenando in questo modo da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà. Dopo quattro partite, escludendo la sfida contro l’Inter dove abbiamo fatto una grande prestazione, era importante tornare a fare bene e a vincere. Dobbiamo dare il massimo ora in queste ultime partite e considerarle tutte finali. Non c’è una partita facile, l’abbiamo visto anche nella gara tra Inter e Monza. Tutte le squadre lottano, dipende sempre da come noi entriamo in campo per atteggiamento e sacrificio“, ha proseguito Rrahmani in merito ai prossimi appuntamenti della squadra.

L’importanza del pubblico

L’analisi si è conclusa con un commento sulla tifoserie azzurra, protagonista di una coreografia strepitosa contro la Fiorentina e, in generale, sempre di supporto alla squadra.

“Ci fa stare bene il sostegno del pubblico e la loro presenza: speriamo di continuare ad avere la loro fiducia. I tifosi veri sono quelli che ti stanno vicino anche nei momenti di difficoltà. Ci vogliono tranquillità, qualità e fiducia in queste ultime partite: tante cose nel calcio fanno la differenza, non solo il sistema di gioco”, ha concluso Rrahmani.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 13:56 by Giorgio D’Andrea