Napoli Basket, l’omaggio a Domenico Cirillo: presente anche Tommaso Bianchini

Il Napoli, nella giornata di oggi al Palarbuto, ha omaggiato Domenico Cirillo, giovane 17enne tragicamente scomparso in maniera fin troppo prematura

Si è svolta oggi pomeriggio alla Fruit Village Arena – PalaBarbuto, la manifestazione in ricordo del giovane atleta Domenico Cirillo, tragicamente scomparso un mese fa in un incidente stradale.

Per l’occasione il Napoli Basket e la Napoli Basket Academy hanno organizzato un incontro amichevole tra la formazione Under 19 Gold della Napoli Basket Academy, società satellite della S.S. Napoli Basket, nella quale militava Domenico Cirillo, ed una rappresentativa degli studenti e compagni di scuola di Domenico dell’Istituto Scolastico “Labriola”.

Presenti all’evento tra gli altri il Presidente del Napoli Basket Federico Grassi ed il Presidente della Napoli Basket Academy Riccardo Gattola. Il Vescovo di Pozzuoli Monsignor Carlo Villani ha voluto dedicare un dolce ricordo a Domenico in apertura della manifestazione.

L’addio a Domenico Cirillo: l’omaggio del Napoli

Prima della partita amichevole Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, ha consegnato al papà di Domenico Cirillo Ernesto, una maglia ufficiale della squadra con il numero 10 e il cognome Cirillo. Presente per la società azzurra anche Luigi D’Avanzo, International Partnership Specialist del Napoli.

Il Presidente della S.S. Napoli Basket Federico Grassi insieme al Capitano Giovanni De Nicolao ed a Tomas Woldetensae hanno omaggiato i genitori di Domenico con una canotta ufficiale di questa stagione. Al termine della partita si è tenuta, all’interno del palazzetto, una messa in suffragio di Domenico Cirillo officiata da Don Giovanni Di Meo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Last Updated on 10 Mar 2025 – 20:39 by Claudio Mancini