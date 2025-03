Palladino “autentico” ai microfoni di Dazn: l’annuncio riguardante il Napoli è arrivato in diretta!

La Fiorentina di Raffaele Palladino cade ancora contro il Napoli. Non è un periodo facile per il tecnico, il quale però ha lanciato un messaggio importante.

La sfida tra Napoli e Fiorentina si è conclusa sul punteggio di 2-1. Si tratta di una vittoria molto importante per gli azzurri, i quali hanno accorciato nuovamente in vetta. Al triplice fischio, però, anche Raffaele Palladino ha riservato un messaggio molto importante ai partenopei. Infatti, il tecnico campano si è lasciato andare ad un annuncio inaspettato.

Palladino elogia il Napoli: “Sono costruiti per vincere lo Scudetto”

Raffaele Palladino, nel postpartita della sfida contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando il match e non solo. Non a caso, l’allenatore dei viola ha lanciato un messaggio molto importante ai partenopei. Di seguito le sue parole.

“Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte nel loro stadio. Ad oggi, possiamo dire che probabilmente il Napoli è costruito per lo Scudetto. Hanno delle individualità incredibili a parer mio”.

L’annuncio del tecnico è stato molto netto. Infatti, l’ex calciatore ha sottolineato tutta la forza presente nel gruppo squadra capitanato da Antonio Conte. Non a caso, è stata mostrata una sportività invidiabile nonostante l’ennesimo ko in campionato.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 18:30 by Giuseppe Ferrara