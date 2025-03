Gilmour arma segreta per Napoli-Fiorentina: l’incredibile statistica da titolare

Gilmour arma segreta del Napoli per la sfida alla Fiorentina: statistica pazzesca sullo scozzese quando parte da titolare

Toccherà ancora a Gilmour affiancare Stanislav Lobotka nella gara tra Napoli e Fiorentina in programma domani al Maradona dalle 15:00. Lo scozzese sarà impiegato nuovamente dopo il match contro l’Inter, per via dell’assenza di Anguissa, ancora indisponibile per infortunio.

Il classe 2001 ha disputato una partita di grandissimo livello con i nerazzurri, forse la migliore da quando è approdato in azzurro in estate. Da qui la massima fiducia da parte di Antonio Conte, che ha trovato un equilibrio importante nell’affiancarlo a Stanislav Lobotka e sfruttando Billing a gara in corso. La presenza di Gilmour confermerebbe ancora una volta il 3-5-2, che non ha portato particolari gioie in termini di punti in campionato, ma che nello scontro diretto con i nerazzurri, ha mostrato un nuovo volto del Napoli.

Gilmour il portafortuna: il dato a sorpresa sul centrocampista

La quasi certa titolarità di Gilmour, ci ha spinto ad analizzare le altre gare in cui il lo scozzese è partito dall’inizio. In Serie A sono state 6 le gare in cui Conte ha deciso di puntare su di lui dal primo minuto. Se ne aggiungono altre due in Coppa Italia. Un totale di 8 sfide, che ci ha fatto notare come il 23enne sia quasi un porta fortuna. Solamente due di questi match sono stati persi dal Napoli.

Atalanta e Lazio sono state le uniche due squadre a fermare gli azzurri con Gilmour titolare. In campionato, dunque, appena un k.o. e 5 gare con punti, rispettivamente contro Empoli, Lecce, Milan (vittorie) e due volte con l’Inter (doppio pareggio). Che possa essere di buon auspicio anche contro la Fiorentina? Conte se lo augura.

