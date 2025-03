Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: l’undici titolare scelto da Conte!

Manca sempre meno all’inizio del match tra Napoli e Fiorentina. Intanto, sono state comunicate le formazioni ufficiali per la partita.

L’attesa è tantissima, ma sta per terminare. Il Napoli, dopo il pareggio contro l’Inter, è pronto a scendere nuovamente in campo. Gli azzurri sfideranno la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona con il fischio d’inizio in programma alle ore 15.00. C’erano molti dubbi sulle possibili scelte dei due tecnici, ma negli ultimi minuti son state rese note le formazioni ufficiali. Di seguito l’undici titolare scelto da Antonio Conte e non solo.

Conte conferma il 3-5-2: le scelte ufficiali del tecnico

Antonio Conte continua a puntare sul 3-5-2. Dopo la prestazione convincente contro l’Inter, l’allenatore ha scelto di non snaturare la propria squadra, confermando così la “nuova” idea tattica. Infatti, negli ultimissimi minuti è stata resa nota la formazione ufficiale che scenderà in campo contro la Fiorentina al Maradona. Di seguito le scelte dei due tecnici.

NAPOLI (3-5-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Raspadori, Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri, Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Non mancano le sorprese prima del fischio d’inizio. Da una parte, c’è Antonio Conte che recupera in extremis Scott McTominay, ormai pedina intoccabile tra le file azzurre. Di fronte, invece, le novità maggiori sono quelle apportate da Raffaele Palladino. Quest’ultimo, ha deciso di schierarsi “a specchio” per contrastare al meglio le giocate offensive dei partenopei. Inoltre, in attacco c’è il rientro dal primo minuto di Moise Kean dopo l’infortunio.

