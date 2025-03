Lukaku balza in cima alla Serie A: la statistica premia la sua stagione

Lukaku raggiunge il primo posto in Serie A in una speciale statistica: la conferma della bontà della sua stagione con il Napoli.

Romelu Lukaku è stato autore di una prestazione davvero straordinaria contro la Fiorentina. Il belga ha aperto le danze con il gol che ha portato in vantaggio il Napoli e ha poi offerto il suo contributo anche sulla seconda rete, effettuando l’assist per Raspadori.

In generale, comunque, la sua partita è stata ricca di sponde interessanti per i compagni e di ottimi movimenti in area di rigore, dimostrando anche un’ottima intesa con il suo compagno di reparto.

Lukaku in vetta in Serie A: la statistica

Questa ottima partita ha portato anche la conquista di un importante obiettivo per Lukaku: il belga ha infatti agguantato Nuno Tavares (che scenderà però in campo domani sera) in vetta alla classifica degli assistman in questa Serie A. Per entrambi, la quota di assistenze per i compagni è fissata ad otto.

Si tratta, dunque, di un altro importante obiettivo raggiunto oltre alla doppia cifra di gol ottenuta anch’essa oggi. Con questa quota, tra l’altro, Lukaku ha eguagliato il numero di reti siglate in questo campionato di un suo ex compagno e attuale “rivale” nella corsa Scudetto come Lautaro Martinez.

Sicuramente, questi sono numeri che portano a vedere la stagione di Lukaku decisamente sotto un altro punto di vista: magari non sempre continuo nell’arco dei 90 minuti, ma comunque di fondamentale importanza per i suoi.

Lukaku in crescita: i numeri

Con 10 gol e 8 assist totalizzati, la stagione di Lukaku può dirsi assolutamente positiva. Il belga ha ritrovato la rete che gli mancava da cinque partite e non sembra essere un caso che il suo gol sia coinciso proprio con il ritorno alla vittoria degli azzurri.

In queste ultime cinque gare in cui Lukaku non aveva segnato, infatti, il Napoli non era riuscito ad ottenere vittorie. Conte aveva bisogno del ritorno del suo bomber anche sotto porta, dopo che nelle ultime partite era arrivato solo un assist contro la Lazio.

La vetta ottenuta negli assist dimostra però come il belga, ad eccezione di alcune gare totalmente negative come quella contro il Como, sia comunque quasi sempre riuscito ad aiutare la squadra. Il suo essere un attaccante completo lo ha decisamente aiutato anche in momenti dove la squadra ha fatto più fatica a servirlo in area di rigore.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 21:50 by Felice Leopoldo Luongo