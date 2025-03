LIVE Napoli-Fiorentina 0-0, Raspadori sciupa il vantaggio a pochi metri da De Gea

LIVE Napoli-Fiorentina – Segui qui la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match del Maradona.

Amici e amiche di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina. Qui sarà possibile seguire minuto per minuto la sfida che avrà come protagonisti i ragazzi di Antonio Conte e quelli di Raffaele Palladino.

La vittoria dell‘Inter in rimonta contro il Monza “obbliga” i partenopei ad ottenere i tre punti. Infatti, in caso di successo il distacco dalla vetta (1 solo punto) resterà ancora invariato. Quindi, il match che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona è già uno snodo cruciale per il campionato.

Napoli-Fiorentina, il live del match

Da pochi minuti sono state rese note anche le formazioni ufficiali. Antonio Conte ha scelto di affidarsi ai suoi uomini “migliori” in occasione di una sfida di fondamentale importanza. Tra pochissimi minuti, ci sarà il fischio d’inizio del match allo stadio Diego Armando Maradona.

10′ – OCCASIONE PER RASPADORI! L’attaccante azzurro sciupa il vantaggio a pochi metri dalla porta di De Gea

8′ – Nulla di fatto con la battuta dell’esterno azzurro, ma il Napoli continua a comandare il gioco nella metà campo avversaria.

7′- Gilmour guadagna una punizione molto defilata che verrà affidata al mancino di Politano.

3′ – Partenza subito aggressiva del Napoli. La squadra di Conte prova a dominare il gioco.

15:01- Inizia il match al Maradona!

Last Updated on 9 Mar 2025 – 15:12 by Giuseppe Ferrara