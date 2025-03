Shock in Spagna, gravissimo lutto nel Barcellona: annuncio in diretta e gara rinviata

Shock in diretta prima di Barcellona-Osasuna: la gara è stata rinviata dopo l’annuncio di un gravissimo lutto nei blaugrana

Momenti drammatici quelli che hanno preceduto il fischio iniziale della gara tra Barcellona e Osasuna valida per la 27a giornata di Liga. Nel corso del pre partita, all’interno dello stadio, lo speaker di casa ha annunciato la tragica scomparsa di Carlos Miñarro, medico della prima squadra dei catalani. Il comunicato è stato divulgato nel corso della diretta di DAZN Spagna.

Proprio sull’account X della versione spagnola della nota rete streaming si può ascoltare quanto anche i tifosi hanno appreso allo stadio. La sfida di campionato verrà rimandata a data da destinarsi. Anche la redazione di SpazioNapoli si stringe intorno alla famiglia del dottor Miñarro, tragicamente scomparso improvvisamente.

Así fue el instante en el que se comunicó el fallecimiento de Carlos Miñarro, el doctor del primer equipo del FC Barcelona Aplauso unánime de la afición culé en su recuerdo pic.twitter.com/hmztt0lWWC — DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2025

Last Updated on 8 Mar 2025 – 21:19 by Claudio Mancini