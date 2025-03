Napoli-Fiorentina è già decisiva? Da Firenze spunta un indizio: accadrà al Maradona

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra Napoli e Fiorentina. Ecco cosa accadrà allo stadio Diego Armando Maradona.

L’attesa per la sfida tra Napoli e Fiorentina è altissima. Le due compagini sanno di giocarsi tanto, motivo per il quale sarà possibile assistere ad un match molto combattuto. Da una parte gli azzurri, i quali continuano a giocarsi lo Scudetto con l’Inter e dall’altra i violi, ancora una volta reduci da un brutto ko in Conference League. Proprio la partita giocata e persa in Grecia potrebbe aver lasciato scorie pericolose tra le file della rosa capitanata da Raffaele Palladino.

Palladino è già in bilico? Napoli è una tappa decisiva

Napoli-Fiorentina non è mai una partita banale. I “trascorsi” sono molto accesi, motivo per il quale anche domenica allo stadio Diego Armando Maradona è previsto un clima infuocato. Quest’ultimo, però, non sarà solo legato alla spinta dei tifosi partenopei ma anche e soprattutto al momento che sta vivendo il club viola.

Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina è stata sconfitta per 3-2 dal Panathiniakos lasciando l’amaro in bocca ai propri tifosi. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” in realtà per il ko europeo avrebbe riacceso i riflettori sul futuro di Raffaele Palladino.

L’ex Monza è finito al centro delle critiche per quanto accaduto ad Atene, motivo per il quale la situazione non è serena. Al momento, nessuna decisione è stata presa ma al Maradona il club vorrà certamente vedere una reazione da parte del proprio condottiero. A tal proposito, il momento complicato dei toscani ha acceso ancor più una delle sfide più importanti della stagione del Napoli.

