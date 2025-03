L’Inter rimonta il Monza e vola a +4 dal Napoli: Conte costretto a vincere

L’Inter batte il Monza 3-2 in rimonta e si porta a +4 dal Napoli, in attesa della sfida dei partenopei contro la Fiorentina in programma domani 9 marzo

É stata una serata più complicata del previsto quella dell’Inter a San Siro contro il Monza ultimo in classifica. La squadra di casa è passata in vantaggio al 24′ con Lautaro Martinez, ma la sua rete è stata poi annullata per un fallo di mano. A gelare lo stadio interista ci ha pensato Birindelli al minuto 32, con un gol che ha posto in salita la partita degli uomini di Inzaghi.

Al 44′ Keita Balde ha trovato il più classico dei gol dell’ex, con un tiro diretto all’incrocio sul quale non ha potuto fare chiaramente nulla Martinez. A salvare l’Inter ci ha pensato Arnautovic, con un pesantissimo gol di testa nel recupero del primo tempo, appena 2 minuti dopo la rete del momentaneo 2-0 del Monza. Nel secondo tempo è spazio al massacro, con l’Inter che ha iniziato a spingere con sempre più intensità.

L’Inter ribalta il Monza: il Napoli dovrà rispondere ai nerazzurri

Il match viene ribaltato nel giro di 12 minuti dal 64′ al 78′. É un Calhanoglu ritrovato, quello che ha portato sul pari la partita grazie a uno splendido gol all’incrocio. Al 78′ è il protagonista meno aspettato, quello che ha permesso ai nerazzurri di portare i 3 punti come in molti immaginavano. Su un cross dalla sinistra, Kyriakopoulos devia il pallone, con Turati che tenta il miracolo.

La super parata non basta e il pallone supera di millimetri la linea. Da quel momento la partita è in ghiaccio. Il Monza non è mai riuscito a rendersi più pericoloso, mentre i nerazzurri hanno anche sbagliato un gol fatto con Thuram nel finale. Ora toccherà al Napoli reagire.

Gli uomini di Conte dovranno battere la Fiorentina per mantenere la scia e tornare a -1. Vietati passi falsi, specie perché la vittoria manca dal 25 gennaio.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 22:44 by Claudio Mancini