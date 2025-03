Calhanoglu lancia la sfida al Napoli: la frase sul Triplete fa discutere

Hakan Calhanoglu ha lanciato la sfida anche al Napoli nel corso del post partita di Inter-Monza: spunta una frase sul Triplete che fa discutere

L’Inter strappa i tre punti in rimonta contro il Monza e allunga momentaneamente a +4 dal Napoli. Gli azzurri saranno impegnati domani nella sfida con la Fiorentina, contro la quale non sono ammessi passi falsi se si vorrà credere ancora nello scudetto. In caso di successo, i partenopei tornerebbero a -1, qualsiasi altro risultato rischierebbe di condannare definitivamente l’esito della stagione, specie nel turno di Atalanta-Juventus.

La squadra di Inzaghi ha faticato più del dovuto, specie nel primo tempo, ad avere la meglio sul Monza, che ha chiuso in vantaggio all’intervallo per 2-1. Nella ripresa è uscita la forza dell’Inter e dei suoi interpreti, di ben altro livello rispetto all’ultima in classifica.

Inter, è corsa per tre titoli: Calhanoglu lancia la sfida

Galvanizzati dal successo ottenuto in rimonta, Calhanoglu e Arnautovic sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post partita di San Siro. L’Inter è in corsa per tre possibili titoli: in campionato è a +4 per una notte, in Coppa Italia ci sarà da affrontare una doppia semifinale contro il Milan e in Champions League non bisogna commettere errori al ritorno col Feyenoord.

Calhanoglu ha quindi lanciato una sfida a tutte le pretendenti al titolo, che proprio i nerazzurri detengono dopo il successo dello scorso anno:

“Come ho detto prima della partita, non possiamo sottovalutare nessuno ma alla fine abbiamo dominato, contenti della vittoria. Triplete? La mentalità è giusta, noi proviamo. Vogliamo regalare qualcosa di importante ai nostri tifosi ma è lunghissima, è tutto step by step. Marko è importante per lo spogliatoio, alza il morale nei momenti no”.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 23:33 by Claudio Mancini