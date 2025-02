Mertens simula, poi partita sospesa: delirio in Galatasaray-Adana Demirspor

Succede di tutto in Galatasaray-Adana Demirspor, a seguito del rigore concesso ai padroni di casa con una simulazione di Mertens non vista dall’arbitro

Ha del clamoroso quanto accaduto in Turchia, Osimhen e soprattutto Mertens protagonisti della serata. A Istanbul va in scena Galatasaray-Adana Demirspor. Praticamente un testa-coda, visto che l’ex formazione di Balotelli è in una situazione di classifica difficile. Sta precipitando verso la retrocessione.

Dopo circa 11 minuti, Mertens raccoglie un pallone calciato da Osimhen e respinto da un difensore. Prova ad anticipare un avversario, allungandosi la palla, poi cerca il contatto e si lascia cadere in area di rigore. Una simulazione che in epoca moderna risulta imbarazzante non decretare come tale. E invece, il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Galatasaray. Dal dischetto si presenta Morata e realizza così l’1-0.

L’Adana Demirspor abbandona il campo per proteste

A nulla valgono le proteste dei calciatori dell’Adana Demirspor, fino a quando poi la situazione precipita dopo circa 30 minuti di gioco. Infatti, in un momento di apparente interruzione, il direttore tecnico Mustafa Alper Avci ha parlato con i suoi ragazzi a bordocampo e ha convinto i calciatori a ritirarsi dal campo in segno di protesta, come segnalato dal portale turco Fanatik.

Per diversi minuti, i tifosi al RAMS Park di Istanbul non hanno capito perché il gioco fosse interrotto così a lungo, salvo poi aver intuito che una delle due formazioni aveva deciso di abbandonare il terreno di gioco. La pioggia di fischi è stata praticamente inevitabile.

Una volta rientrati negli spogliatoi, i giocatori dell’Adana non sono più rientrati. Dopo venti minuti, anche i calciatori del Galatasaray hanno seguito gli avversari e si sono indirizzati verso il tunnel degli spogliatoi, per non rientrare più. La decisione finale è stata presa circa mezz’ora dopo la sospensione, quando attraverso gli altoparlanti dello stadio è stato comunicato che Galatasaray-Adana Demirspor non si sarebbe più giocata quest’oggi e che era stata sospesa. La partita verrà analizzata chiaramente dalla federcalcio turca, che vorrà vederci chiaro e indagherà sugli accaduti del RASM Park.

Resta forte l’indignazione dei tifosi dell’una e dell’altra squadra. Secondo Fanatik, in caso di abbandono del terreno di gioco, la squadra potrebbe subire una penalizzazione di tre punti, oltre a dover pagare le spese della partita. Ovviamente, il Galatasaray otterrebbe poi la vittoria a tavolino.