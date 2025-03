“Semenyo-Napoli? La verità dietro il possibile affare”: l’annuncio fa sognare i tifosi!

Il Napoli studia un possibile nuovo acquisto in vista del calciomercato estivo, si punta a Semenyo Bournemouth.

I partenopei iniziano a studiare le mosse per la prossima sessione di calciomercato, quella estiva. Giovanni Manna ha messo gli occhi su Semenyo, Attaccante sotto contratto con il Bournemouth. Semenyo è un calciatore ghanese con cittadinanza britannica. Antonio Conte pensa prima a finire questa stagione al meglio per poi vedere il da farsi in estate, il calciatore però interessa al Napoli.

Semenyo arriva grazie a Billing, l’indiscrezione

Semenyo potrebbe essere l’ennesimo acquisto del Napoli proveniente dalla Premier League. A parlare nello specifico della trattativa ci ha ha pensato Daniele Longo, giornalista presso Calciomercato.com. È intervenuto sulle frequenze di Radio Capri, durante la trasmissione “Bordocampo – II Tempo”. Nel corso del breve collegamento, l’esperto di calciomercato ha rilasciato alcune indiscrezioni riguardo l’operazione che il Napoli starebbe conducendo al fine di tesserare (durante la sessione estiva di calciomercato 2025/26) Semenyo. Attaccante sotto contratto con il Bournemouth.

“Semenyo è un calciatore che quest’anno sta performando a livelli altissimi. Non so se è dovuto alla sua crescita personale o al contesto in cui gioca, dato che il Bournemouth sta facendo una stagione ben al di là delle aspettative. Faccio fatica a non pensare che non sia stato osservato dal Napoli: il contatto è stato già aperto con l’arrivo di Billing”. Queste le parole del giornalista sulla trattativa.

“Sarei sorpreso se non dovesse arrivare Zhegrova”, la bomba del giornalista

Il giornalista, volendo esprimere un suo personale parere , ha dichiarato: “Se però oggi dovessi puntare una fiche su di lui (Semenyo) come principale nome per l’estate prossima, non la punterei. Il Napoli, secondo me, ha già le idee molto chiare per giugno: sarei sorpreso se non dovesse arrivare Zhegrova del Lille. Il discorso è ben impostato, così come le condizioni sono vantaggiose”.

Zhegrova è un esterno che da tempo interessa agli azzurri. Sono almeno due stagioni che il Napoli è interessato al calciatore kosovaro del Lille ma non ci è mai stata una vera e propria trattativa, potrebbe essere lui – con un leggero ritardo- il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha lasciato il Napoli a gennaio per volare a Parigi, in Francia. Proprio in Francia, Conte potrebbe aver trovato il sostituto del numero 77. I partenopei vogliono essere padroni del mercato.