Ribaltone Fiorentina, adesso Palladino può gioire: cosa succederà contro il Napoli

Sono minuti concitati in casa Fiorentina. Nelle ultime ore, è emersa una novità molto importante per Raffaele Palladino e l’intera squadra.

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra Napoli e Fiorentina. Il match è in programma domenica alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. La posta in palio è altissimo, ancor più per i partenopei che distano un solo punto dalla capolista Inter. D’altro canto, però, è importante non sottovalutare le ambizioni dei toscani che continuano a lottare per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League.

Palladino ritrova Adli: sarà 3-5-2 contro il Napoli

La risposta tanto attesa è arrivata: Palladino ha scelto il 3-5-2 per la sfida contro il Napoli. Domenica al Maradona è in programma una partita dal valore altissimo, motivo per il quale c’è grande attesa per le possibili scelte dei due tecnici.

Intanto, come anticipato dai colleghi di “Sky Sport” Palladino può contare su Yacine Adli. Il fantasista non è stato convocato per la sfida di Conference League, ma diversi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo. Si tratta, quindi, di una notizia molto importante che permetterà al tecnico di affidarsi all’ormai noto 3-5-2. Quindi, le due squadre giocheranno a specchio vista la conferma tattica anche di Antonio Conte.

In attacco, come già ampiamente discusso, ci sarà Moise Kean. Quest’ultimo, ha smaltito completamente l’infortunio rimediato contro l’Hellas Verona, motivo per il quale scenderà in campo dal primo minuto. Va però ricordato che Palladino dovrà fare a meno di Zaniolo e Mandragora, entrambi squalifica per somma di ammonizioni.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 20:03 by Giuseppe Ferrara