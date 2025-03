Napoli-Fiorentina, cambi in vista per Conte: la decisione

In casa Napoli, proprio in vista del match contro la Fiorentina, bisogna registrare delle importanti novità.

Dopo aver perso contro il Como di Cesc Fabrega, di fatto, il Napoli ha risposto presente nello scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei hanno sì pareggiato contro la ‘Beneamata’, ma adesso hanno sicuramente più certezze.

La gara contro l’Inter, di fatto, ha fornito al Napoli tantissime certezze. Gli uomini di Antonio Conte hanno sicuramente giocato meglio rispetto alla ‘Beneamata’. Tra le fila azzurre, infatti, c’è anche un po’ di rammarico per non essere riusciti ad ottenere i tre punti cosa che, tra l’altro, manca dal match contro la Juve dello scorso 25 gennaio. I partenopei hanno ora di fronte a loro il match contro la Fiorentina, dove ci potrebbe essere una grossa novità.

Napoli, Mathias Olivera tornerà titolare contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Antonio Conte sarebbe intenzionato a schierare Mathias Olivera sin dal primo minuto. L’uruguaiano ha già giocato qualche minuto contro l’Inter, ma con la Fiorentina sarebbe il candidato numero a coprire il ruolo di esterno sinistro. Leonardo Spinazzola, ovviamente, si siederebbe in panchina con l’inserimento da titolare dell’ex Getafe.

Questa, di fatto, dovrebbe essere l’unica novità rispetto all’undici titolare visto contro l’Inter. Antonio Conte, almeno secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionato a confermare anche Gilmour come mezzala. Lo scozzese, infatti, riesce a garantire al Napoli un’alternativa di gioco quando Stanislav Lobotka è chiuso dalla squadra avversaria. Contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, dunque, dovrebbe esserci anche Scott McTominay.

McTominay ci sarà con l’Inter, ma le forze devono essere gestite

Lo scozzese, infatti, è uscito dal match contro l’Inter un po’ stanco. Sempre come riprotato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, le condizioni del centrocampista scozzese dovranno essere monitorate in quest’ultimo periodo, ma la sua presenza con la Fiorentina non è messa in dubbio.

Antonio Conte, dunque, cercherà di gestire le forze di Scott McTominay, visto che non può rischiare di perdere un giocatore forte come lui. Il rush finale, di fatto, è iniziato ed il tecnico pugliese vuole che la sua squadra non abbia più cali di condizione come quelli visti nel mese di febbraio. Anche perché sono sempre più vicini i rientri dei vari Pasquale Mazzocchi e David Anguissa. Per il ritorno di Frank Anguissa, invece, bisognerà aspettare qualche settimana in più.

