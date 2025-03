Napoli, colpo di scena Lukaku: è successo davvero

In casa Napoli, in attesa della sfida contro la Fiorentina di domenica, bisogna registrare un importante colpo di scena su Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato lo scontro diretto contro l’Inter, ha di fronte a sé un altro match casalingo. Domenica prossima,infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.

I viola, dunque, arriveranno al match contro il Napoli dalla sconfitta rimediata ieri sera in Grecia contro il Panathinaikos. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un colpo di scena su Romelu Lukaku.

Napoli, Cesare Prandelli è sicuro: “Mettere in discussione un giocatore come Lukaku è davvero incredibile “

Cesare Prandelli, esattamente ai microfoni ufficiali de ‘Il Mattino’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul centravanti belga:

“Critiche a Lukaku? Non scherziamo, lui è tra gli attaccanti più moderni in circolazione. Riesce a fare squadra, ad essere altruista, fa salire e non è concentrato a tirare in porta”.

L’ex allenatore della Fiorentina e ct della Nazionale italiana ha poi concluso il suo intervento su Lukaku:

“Oltre a lavorare per tutta la squadra, di fatto, Romelu riesce a chiudere la stagione con 15 gol realizzati. Secondo il mio parere, dunque, è davvero incredibile mettere in discussione come Lukaku”.

