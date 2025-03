La dieta ferrea e il dilemma sui chili, Lukaku spiazza: “Il mio peso forma è un altro”

Il segreto della dieta ferrea, il dimagrimento a Napoli e la rivelazione shock sul suo peso forma: parla Romelu Lukaku

Da anni ormai quando si parla di Romelu Lukaku tra i temi centrali affrontati c’è quello della sua forma fisica. Big Rom è un attaccante robusto, molto muscoloso e con una struttura fisica pesante. A volte si è dubitato delle sue condizioni. O ci si è preoccupati preventivamente dei suoi chili, prima ancora di un suo eventuale trasferimento.

Ad esempio, prima di sbarcare a Napoli la piazza era scettica sulle sue condizioni atletiche, poiché al Chelsea non si allenava in gruppo. Conte ha garantito sul giocatore, inserendolo tra i top player allenati e tra i migliori professionisti in circolazione. Soprattutto dipingendolo come un ragazzo d’oro per il suo carattere.

Eppure, per mesi si è dibattuto sulla forma atletica, sulla dieta e sul suo peso: ora Lukaku mette un freno a tutto questo e chiarisce. E ora è addirittura arrivato qualche chilo sotto al suo peso forma.

Lukaku a Napoli è dimagrito: “Ecco qual è il mio peso”

Arrivare a Napoli e dimagrire. Sì, è possibile, lo afferma Romelu Lukaku. Sembra difficile dirlo, visto che la cucina napoletana non è di certo tra le più leggere. Eppure, da vero professionista, l’attaccante belga è riuscito a restare anche al di sotto del peso forma.

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il bomber azzurro rivela come in Inghilterra e in Italia ci sono due percezioni completamente differenti sulle sue condizioni atletiche:

“In Inghilterra avevano una percezione sbagliata. Per loro ero lazy, pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. Parlo pochissimo, lascio fare. Sono uno che fa il suo lavoro e poi va a casa dai figli. In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Io sono un lavoratore”

Poi ha aggiunto:

“All’Inter ero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue chili”

Lukaku poi ha risposto alla battuta di Zazzaroni, relativa alla difficoltà di dimagrire a Napoli, per via di una vasta varietà di alimenti e cucina ricca di condimenti:

“Alla mattina non mangio mai, seguo una dieta ferrea”

Insomma, dietro il peso di Romelu c’è sicuramente lo zampino di Tiberio Ancora, il nutrizionista dello staff di Antonio Conte, che cura attentamente ogni aspetto e dettaglio della dieta dei suoi calciatori.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 09:05 by Leonardo Zullo