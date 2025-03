Napoli a Dimaro, svelate le date del ritiro: è accaduto in diretta

Per il Napoli di Antonio Conte bisogna registrare già delle novità per il prossimo ritiro estivo di Dimaro.

Dopo il pareggio contro l’Inter, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto per un’altra gara davvero importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica contro la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino.

L’Inter, invece, giocherà domani in casa contro il Monza ultimo. Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli dovrà ottenere i tre punti contro i viola. Ma prima della sfida contro la Fiorentina bisogna registrare delle novità importanti per i tifosi azzurri.

Napoli, il ritiro di Dimaro si dovrebbe svolgere verso metà luglio

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgardia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel corso del programma ‘Fuorigioco in onda su Tele A’:

“Dalla prossima settimana, di fatto, inizierà la preparazione per il ritiro del Napoli. Quando inizierà? Dovrebbe cominciare verso metà luglio”.

Mentre Luciano Rizzi, presidente APT Trentino, è stato ancora più preciso su quando il Napoli sarà a Dimaro:

“Non ci sono ancora delle date ufficiali, ma i conti li sappiamo fare. Visto che per contratto dobbiamo avere due weekend a disposizione, di fatto, dovrebbe esserci dal 13-14 al 27-27 luglio “.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 18:53 by William Scuotto