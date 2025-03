Infortunio o allarmismo, come sta veramente Scott McTominay

Le reali condizioni di Scott McTominay dopo le indiscrezioni sul suo infortunio in allenamento post Napoli-Inter

Il pareggio al Maradona contro l’Inter ha ridato nuova linfa all’ambiente azzurro. Il Napoli arriva al prossimo match delicato contro la Fiorentina con una striscia di 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Non il massimo, ma allo stesso tempo confortante, visto il rallentamento di Atalanta e della stessa Inter.

A seguito della gara disputata contro i nerazzurri, sono circolate voci incontrollate di un infortunio per Scott McTominay. Di recente, il club partenopeo ha dovuto rinunciare a tanti giocatori a causa di problemi muscolari o fastidi fisici. Attualmente, Conte non ha a disposizione Mazzocchi, Neres e Anguissa. Proveranno a rientrare in vista della prossima trasferta a Venezia, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Condizioni McTominay, a Castel Volturno allenamento differenziato

Il centrocampista scozzese è stato così protagonista di una voce su un suo ipotetico infortunio, proprio al soleo. Il Napoli non ha comunicato alcun infortunio in allenamento da parte dei suoi tesserati. Ma le condizioni dell’ex Manchester United vanno comunque monitorate.

Come riportano i principali quotidiani sportivi e non questa mattina, Scott McTominay ha svolto allenamento differenziato negli ultimi due giorni per via di un affaticamento muscolare. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il giocatore non si è praticamente mai fermato: 24 partite di fila, saltando appena 21 minuti quando è stato sostituito da Conte.

Scott non si risparmia e preme per tornare al 100% in vista di Napoli-Fiorentina. Avrebbe effettuato anche controlli che hanno dato esito negativo, quindi scongiurato qualsiasi tipo di infortunio.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 11:43 by Leonardo Zullo