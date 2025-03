Il ritorno dopo lo strappo: decisione a sorpresa per Matteo Politano

Matteo Politano restò deluso dall’esclusione dall’Europeo, ora nuova chance per l’attaccante del Napoli: l’indiscrezione

Matteo Politano manca in Nazionale da un anno e mezzo. Oltre 450 giorni senza vestire l’Azzurro, che per tanti calciatori diventa un traguardo di cui essere orgogliosi. La storia dell’attaccante con l’Italia è abbastanza turbolenta.

Fu inserito nella lista di Mancini dei pre-convocati per l’Europeo 2021, poi tagliato dopo l’amichevole con San Marino. Un taglio doloroso, che non gli ha permesso di vincere il campionato d’Europa con i suoi compagni di squadra Di Lorenzo e Meret. Poi, Politano è stato escluso anche da EURO 2024, con Spalletti che ha preferito altri calciatori. E la scelta non fu molto apprezzata dallo stesso Matteo, che subito dopo l’eliminazione della Nazionale per mano della Svizzera, pubblicò una storia criptica sui social.

L’ultima gara che Politano ha disputato con la maglia dell’Italia risale alla trasferta contro l’Ucraina per le qualificazioni ad EURO 2024, ma ora sembra esserci una nuova apertura da parte del commissario tecnico.

Politano nella lista dei pre-convocati di Italia-Germania

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Matteo Politano rientra nella lista dei pre-convocati per i prossimi impegni della Nazionale italiana. La formazione allenata da Spalletti avrà un doppio impegno importantissimo che vale la Final Four in Nations League, ma anche il proprio destino verso il Mondiale americano.

Il quotidiano sottolinea che Spalletti, nell’incontro organizzato a Montaione, aveva già anticipato che gli servisse qualche calciatore bravo nei dribbling, per creare magari superiorità. E oltre all’attaccante del Napoli, il ct aveva preso in considerazione anche Mattia Zaccagni, altro profilo con una storia tormentata in Nazionale. Il capitano della Lazio, però, non starebbe al meglio delle sue condizioni atletiche e sarà da valutare. In Europa League, infatti, non è sceso in campo per aiutare i compagni contro il Viktoria Plzen.

Anche il modulo adottato da Spalletti ha pesato molto sulla scelta di convocare o meno Matteo Politano. Vista l’assetto tattico senza tridente offensivo, il commissario tecnico ha preferito altri giocatori, più congeniali al centrocampo a cinque. Ora, però, il pupillo di Antonio Conte si sta adattando anche a questo nuovo schema per via dell’emergenza infortuni al Napoli. E questo può solo essere una buona notizia per Luciano Spalletti

Italia-Germania, la doppia sfida che vale il girone di qualificazione al Mondiale

Il doppio confronto tra Italia e Germania ai quarti di Nations League non servirà solo ad accedere alla semifinale della giovane competizione, e quindi avere qualche chance in più per portare a casa un trofeo.

Infatti, se la Nazionale italiana dovesse vincere contro i tedeschi, automaticamente sarà inserita nel Girone A di qualificazione al Mondiale 2026, assieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Se dovesse perdere, invece, Spalletti e i suoi ragazzi finiranno nel gruppo I e incontreranno la Norvegia di Haaland, Israele, Estonia, Moldavia.

L’Italia disputerà la gara d’andata contro la Germania il 20 marzo a Milano, stadio San Siro. Il 23, invece, ci sarà il ritorno a Dortmund nel temibile Westfalenstadion, che però rievoca particolari ricordi. Lì, 19 anni fa, Grosso e Del Piero trascinarono la Nazionale alla finale dei Mondiali.

