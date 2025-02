Spalletti porta ancora il Napoli nel cuore: quello che succede a casa sua è da pelle d’oca

Luciano Spalletti sarà sempre ricordato come simbolo di un Napoli capace di riportare all’ombra del Vesuvio lo Scudetto dopo gli anni di Diego Armando Maradona.

Il Napoli di Antonio Conte può ancora sognare in grande, malgrado un mese di febbraio davvero molto complicato per la squadra azzurra. D’altronde, i soli tre punti nelle ultime quattro partite sono un bottino fin troppo magro per chi ha l’ambizione di non tirarsi indietro, ma contro l’Inter i partenopei hanno la possibilità di poter sorpassare nuovamente in classifica la compagine nerazzurra, ora capolista della classifica di Serie A. La speranza da parte dei tifosi è che si possa rivivere la gioia di due anni fa, quando gli azzurri si regalarono il terzo Scudetto della propria storia.

Artefice principale di quell’annata fu, senza dubbio, Luciano Spalletti (ora Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ndr), che avrà sempre un posto speciale nei cuori dei tifosi napoletani. Lo stesso tecnico toscano ha avuto parole importanti per il Napoli di oggi, guidato per l’appunto da Conte (clicca qui per leggere il suo punto di vista), al di là di un legame che sarà sempre molto forte tra l’allenatore e la città. Il suo amore per Napoli e i napoletani, Spalletti lo mantiene vivo anche a casa sua, così come sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Spalletti e l’amore senza fine per Napoli: gadget speciali nella sua dimora

Napoli avrà un posto speciale per Luciano Spalletti, tecnico che è riuscito a portare all’ombra del Vesuvio uno Scudetto che mancava da ben 33 anni.

Il Mattino oggi in edicola si sofferma su alcuni particolari che si possono scorgere da casa Spalletti, dove il tecnico ha aperto le porte nelle scorse ore per parlare a diversi media. Di seguito, quanto sottolineato dalla medesima fonte:

“C’è un laghetto, sul bordo spicca un pattino azzurro Napoli, con il disegno di un tricolore con dentro scritto il numero 3, i titoli conquistati dal Napoli, l’ultimo porta la firma di Spalletti. C’è tanto di Napoli in quei luoghi, dentro casa ad esempio la riproduzione in scala dell’angolo della città dove è stato disegnato il Murales di Maradona. Diego è presente, nelle maglie, nei quadri, nei titoli dei giornali”.

Napoli sogna di rivivere lo Scudetto dopo la gioia con Spalletti

L’imperativo, però, è guardare avanti, anche perché oggi c’è la possibilità per poter lottare fino alla fine per un nuovo Scudetto, quantomeno.

I tifosi si fidano di Antonio Conte, tecnico che ha letteralmente rivitalizzato un ambiente totalmente depresso in seguito all’annata post Scudetto, le cui conseguenze sono ancora evidenti tutt’oggi. Il sogno da parte dei tifosi, ovviamente, è che il nuovo ciclo possa partire subito con un successo, con gli occhi le emozioni di due anni fa che restano impressi indelebilmente nella mente dei tifosi partenopei.