Tutto pronto per l’addio, ma l’azzurro militerà in Serie A: svelato il nuovo club

Il Napoli è pronto a cedere un calciatore importante. Nelle ultime ore, sarebbe nata una nuova ipotesi sul futuro del giocatore.

In casa Napoli c’è ancora il cartello con la scritta “lavori in corso”. Nonostante l’ottima stagione fin qui disputata e le possibilità di trionfare in Italia, il club azzurro non smette di lavorare in vista del futuro. Uno dei temi chiave sarebbe legato al mercato. Quest’ultimo, potrebbe aprire le porte a diversi addii, tra cui quello di un giovane talento.

Vergara può lasciare il Napoli: la Fiorentina è in pole

Antonio Vergara continua ad attirare l’attenzione. Il classe 2003 di proprietà del Napoli è al centro di tantissime voci di mercato. Ad oggi, il giovane vesta la maglia della Reggiana grazie all’accordo tra i due club per il prestito che ormai dura da due anni. I numeri del giocatore sono molto importanti, viste le 26 presenze in Serie B condite da ben 4 gol e 5 assist.

Tali numeri, ovviamente, hanno permesso ad Antonio Vergara di attirare l’attenzione dei grandi club. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il giocatore sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il club viola, in vista della prossima stagione, starebbe monitorando diversi calciatori di prospettiva.

Come già detto, tra questi, ci sarebbe anche il ventiduenne di proprietà del Napoli. Ovviamente, si tratterebbe di una tappa fondamentale per la carriera di Vergara, il quale per la prima volta potrebbe esprimersi nella massima serie italiana. L’ultima parola però spetterà alla dirigenza partenopea, ancor più in virtù del contratto che sarà valido fino al 2027. Ad oggi, però, la volontà dei viola sarebbe quella di acquistare il giovane talento a titolo definitivo.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 22:33 by Giuseppe Ferrara