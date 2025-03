Rinnovo in casa Napoli, la firma è ad un passo: che colpo per il club!

Il Napoli è pronto ad accogliere per altri anni un noto calciatore azzurro. Quest’ultimo, firmerà il nuovo contratto nelle prossime settimane.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto la società continua ad essere concentrata anche su altre vicende. In modo particolare, si starebbe lavorando a lungo sul tema rinnovi. Quest’ultimi, riguardano diversi giocatori le cui situazioni sono al momento in “bilico”. Tra queste, però, ci sarebbero anche delle ottime notizie. Infatti, un noto azzurro sarebbe vicinissimo a siglare un nuovo contratto per i prossimi anni.

Meret, ora il rinnovo è ad un passo: i dettagli

Il Napoli è pronto a blindare Alex Meret. Dopo annate difficili, l’estremo difensore ha sfruttato al massimo l’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio. Fin dall’inizio, il tecnico ha dimostrato di credere ciecamente nelle qualità del portiere. Tutto ciò, ovviamente, si è visto poi sul terreno da gioco.

Non a caso, nella stagione in corso, Alex Meret è stato diverse volte tra i migliori in campo. L’estremo difensore, grazie ad ottime giocate, ha dimostrato di essere un portiere estremamente affidabile. A tal proposito, la società non avrebbe alcuna intenzione di privarsene in vista dei prossimi anni.

Da ormai diverse settimane, si sta parlando del possibile rinnovo contrattuale. Come riportato da “Sky Sport” la società e l’entourage del giocatore sarebbero ormai vicinissimi all‘accordo definitivo. Il portiere dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un’altra annata. Quindi, si tratta di un accordo 1+1. Naturalmente, uno dei temi più caldi è legato all’aspetto economico, con il calciatore che potrà beneficiare di un importante adeguamento dell’ingaggio.

Meret e l’amore (finalmente) sbocciato con il Napoli

L’avventura di Alex Meret con la maglia del Napoli non è stata troppo semplice. A suon di concorrenze spietate, errori banali e tanto altro, il giocatore azzurro ha dovuto fare i conti con situazioni complesse. Tutto ciò, però, sembrerebbe essere alle spalle vista l’ottima stagione fin qui disputata dall’estremo difensore che si sta consacrando come uno dei migliori nel suo ruolo.

Alex Meret ha collezionato 24 presenze in Serie A con soli 21 gol incassati. Ovviamente, il merito va al reparto difensivo ma anche il giovane portiere ha dimostrato di essere una pedina affidabile nello scacchiere di Antonio Conte. Al tempo stesso, l’ennesimo dato che attira l’attenzione è quello legato ai clean sheet. Nel campionato italiano sono stati fin qui 10, sottolineando così la potenza del “muro” partenopeo.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 19:30 by Giuseppe Ferrara