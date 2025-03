Lotta Scudetto, avviso al Napoli: il fattore a cui Conte deve stare attento

Arriva un chiaro avviso al Napoli riguardante la lotta Scudetto: c’è un fattore a cui Conte dovrà stare molto attento.

La lotta Scudetto continua a regalare tensioni e colpi di scena. Il pareggio fra Napoli e Inter arrivato col gol di Billing sabato scorso ha mantenuto ad un solo punto il distacco fra le due squadre, tenendo ancora tutto in bilico.

Allo stesso tempo, non è lontanissima l’Atalanta, che però ha sprecato una clamorosa opportunità per riavvicinarsi pareggiando 0-0 contro il Venezia.

Prandelli avverte il Napoli: “Occhio alla Juve”

Ma lo scorsa giornata ha portato un altro pericolo in casa azzurra in ottica Scudetto: si tratta della Juventus, che con la vittoria di lunedì si è portata a -6 dalla vetta dell’Inter e a -5 dal Napoli. Ha commentato proprio le possibilità di rimettersi in scia per il titolo Cesare Prandelli nel corso del suo intervento a “La Gazzetta dello Sport“. Di seguito le sue parole:

“La Juventus deve credere allo Scudetto. Motta ha tirato dritto e adesso i numeri parlano dalla sua. Con l’uscita dalle coppe, ora Thiago avrà la possibilità di allenare tutti i giorni e potrà incidere maggiormente”.

Anche la Juventus, quindi, potrà contare ora sull’assenza di coppe, come il Napoli, per preparare le gare con più calma. Decisuva sarà la gara contro l’Atalanta dellla prossima giornata per chiarire fino a che punto potranno spingersi queste ambizioni.

Per Prandelli, comunque, sono altre le favorite:

“Inzaghi ha la squadra più forte, ma anche il calendario più intasato. Però, ora come ora, una pizza con un amico me la giocherei sul trionfo di Conte. Ho visto il Napoli migliore della stagione contro l’Inter e con quel mix di intensità di intensità e organizzazione può arrivare fino in fondo”.

Insomma, il Napoli resta un passo avanti, insieme all’Inter, sulle inseguitrici. Ma occhio: il weekend potrebbe cambiare facilmente gli scenari un’altra volta.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 13:10 by Felice Leopoldo Luongo