La Fiorentina cade ad Atene, ma Palladino può sorridere: cosa filtra verso il Napoli

La Fiorentina perde l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Intanto, c’è una buona notizie per Raffaele Palladino.

Da pochissimi minuiti è terminata la sfida di Conference League tra Panathinaikos e Fiorentina. Il match si è concluso sul punteggio di 3-2, con i greci che si aggiudicano il primo round. Il ritorno è fissato per giovedì prossimo al Franchi, ma prima i viola saranno impegnati nel match contro il Napoli che andrà in scena domenica al Maradona. A tal proposito, ci sono buone notizie per Raffaele Palladino.

Fiorentina ko in Conference, ma Palladino recupera Kean

Non sono momenti felici per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Gli uomini dell’ex Monza sono usciti sconfitti dall’andata degli ottavi di finale di Conference League. A pesare sulla sfida, è stata senza dubbio la papera di Terracciano ad inizio match che ha subito indirizzato la partita.

Nonostante la rimonta targata Beltran-Fagioli, la squadra di Palladino si è dovuta arrendere alla rete decisiva di Tete che ha fissato il punteggio sul 3-2 finale. Intanto, però, arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Infatti, nonostante la sconfitta, il tecnico ha potuto contare nuovamente su Moise Kean. Quest’ultimo, ha completamente smaltito l’infortunio rimediato contro l’Hellas Verona e sarà a disposizione per la trasferta contro il Napoli.

Oltre a ciò, l’allenatore ha schierato anche Albert Gudmundsson da subentrato. Il talento islandese non ha mai brillato dall’inizio della stagione, ma resta pur sempre un’alternativa importante in vista della sfida contro il Napoli. Quindi, Raffaele Palladino potrà contare su un reparto offensivo quasi al completo per la partita in programma al Maradona.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 20:46 by Giuseppe Ferrara