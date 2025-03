Evento per ricordare Domenico Cirillo, confermata anche la presenza della SSC Napoli

Anche la SSC Napoli sarà presente all’evento organizzato dal Napoli Basket per ricordare il giovanissimo Domenico Cirillo.

La scomparsa di Domenico Cirillo, di fatto, ha sconvolto tutta la città partenopea. Il 17enne, infatti, è deceduto lo scorso febbraio dopo essere stato investito a Viale Dohrn.

Il giovanissimo militava in una delle squadre giovanili del Napoli Basket. Proprio quest’ultimo ha organizzato un evento per ricordare Domenico Cirillo.

La SSC Napoli ci sarà nell’evento di lunedì prossimo per ricordare Domenico Cirillo

Lunedì prossimo, esattamente alle ore 16.30, alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, ci sarà un incontro amichevole tra l’Under 19 Gold della Napoli Basket Academy (per l’appunto la squadra in cui giocava Domenico Cirillo) ed una rappresentativa degli studenti e compagni di scuola di Domenico dell’Istituto Scolastico ‘Domenico Labriola’.

A questa manifestazione, dunque, ci sarà anche la SSC Napoli. Una volta terminata la gara amichevole, quindi, ci sarà all’interno del palazzetto una messa per ricordare Domenico Cirillo.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 16:18 by William Scuotto