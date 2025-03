Dal City al Napoli, la sfida a Guardiola è aperta: il duello

Il Napoli giocherà domenica contro la Fiorentina, ma bisogna segnalare un importante retroscena di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro l’Inter nello scontro diretto di una settimana, ha acquisto decisamente molte più certezze. Ma per gli azzurri è arrivato comunuque il momento di tornare al successo.

I partenopei, infatti, non vincono dallo scorso 25 gennaio, ovvero dal match vinto contro la Juventus di Thiago Motta. Il Napoli, dunque, è chiamato al successo domenica prossima contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare un importante novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche il City su Sulc del Viktoria Plzen: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Pavel Sulc del Viktoria Plzen. Tuttavia, Giovanni Manna ha di fronte una fortissima concorrenza per arrivare al giocatore ceco. Su quest’ultimo, infatti, c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola.

Tuttavia, oltre a quello del Napoli e del Manchester City, bisogna registrare l’interesse di altre squadre imoportanti per Pavel Sulc: dall‘Aston Villa al Tottenham, passando per il Borussia Dortmund, al Bayer Leverkusen. Il trequartista 2000, dunque, sarà osservato da tante squadre nel doppio confronto di Europa League contro la Lazio di Marco Baroni.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 17:24 by William Scuotto