Napoli, per Spinazzola non ci sono dubbi: il messaggio è netto

Il Napoli giocherà domenica contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Spinazzola.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a giocare un’altra partita molto importante. Gli azzurri, infatti, domenica sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona la Fiorentina.

L’obiettivo dei partenopei, ovviamente, è quello di tornare a prendere i tre punti. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra guidata da Raffaele Palladino, in casa Napoli bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti importanti di Leonardo Spinazzola.

Spinazzola: “Non abbiamo mollato dopo il gol di Dimarco. Il difficile è passato”

Il terzino sinistro ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’:

“Non abbiamo mollato dopo il gol di Dimarco, anzi abbiamo aumentato i giri del nostro motore. Non siamo stati frettolosi. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, ottenendo un pareggio importante. Usciamo da questo match con l’Inter molto più consapevoli. Ora torneranno anche i tre giocatori infortunati. Penso che sia passato il periodo difficile. Siamo pronti per questi ultimi mesi fondamentali”.

Leonardo Spinazzola ha poi parlato dei giocatori arrivati a gennaio:

“Si sono integrati benissimo. Siamo riusciti a farli sentire a loro agio. Posso darci una grossa mano, perché sono degli ottimi calciatori e con l’aiuto del mister posso crescere ancora. Vicinanza dei tifosi? Ci dà sempre una grossa mano, soprattutto nelle partite più sentite. Il Maradona è sempre bellissimo”.

Napoli, Spinazzola: “Se vogliamo, possiamo. Classifica Corta? Può essere anche un bene”

Il giocatore del Napoli ha parlato anche della classifica corta del campionato Serie A:

“Può essere anche un bene. Noi abbiamo finiti gli scontri diretti, mentre le altre possono perdere punti tra di loro. Possiamo pensare a match dopo match. Terzino che si accentra? Questa è una dinamica diversa, a cui non sono mai stato abituato nella mia carriera. Non è molto nelle mie caratteristiche, ma il mister ci chiede di diversificare i nostri ruoli per crescere. Più avanzato nel 4-3-3? L’interpretazione non è quella di un esterno d’attacco. Prossima partita? Vediamo se il mister mi fa giocare (ride, ndr).”.

Leonardo Spinazzola si è anche soffermato sulla Fiorentina guidata da Raffaele Palladino:

“Abbiamo dimostrato che se diamo tutto, siamo difficile da superare. ‘Se vogliamo, possiamo’: lo sappiamo benissimo questo. Non possiamo avere sempre la stessa cambia, non sarebbe realistico. Ma avremo l’approccio giusto per questi ultimi due mesi della stagione”.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 17:04 by William Scuotto