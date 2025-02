Come stanno Olivera e Spinazzola? L’annuncio di Conte in conferenza

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla situazione degli infortuni e parlando anche delle situazioni di due azzurri.

Il Napoli si prepara all’importante sfida contro l’Inter, match che vedrà di fronte due compagini che hanno voglia e necessità di dare alle proprie tifoserie una prova di forza. Gli azzurri arrivano da una striscia di risultati non particolarmente brillante, tre pareggi e l’ultima sconfitta contro il Como. Antonio Conte sta studiando al meglio quella che potrà essere la struttura tattici ideale per affrontare l’Inter.

Certo, gli infortuni sono un aspetto cruciale di quello che sta accadendo attorno ai partenopei: le assenze di David Nered ed Anguissa pesano tantissimo sull’economica di gioco del Napoli, ma ci sono anche buone notizie che arrivano da alcuni recuperi come annunciato dallo stesso Conte.

Ultime Calcio Napoli – L’annuncio di Conte su Spinazzola e Olivera

L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su quelli che sono i rientri di Spinazzola e Olivera, due elementi che di sicuro risulteranno molto importanti soprattutto in un momento di netta difficoltà come questo sotto il punto di vista degli infortuni.

“Olivera e Spinazzola possono garantire i 90′ minuti? ‘Sono due giocatori che abbiamo recuperato. Spinazzola ha fatto tutta la partita contro il Como, in settimana l’abbiamo gestito. Mathias ha avuto un problema più serio rispetto a Spina anche perchè era recidiva questa problematica al polpaccio, sta lavorando per entrare in condizione ed essere al massimo della forma. Devo fare delle scelte anche in vista del prosieguo del campionato, cercare di non fare danni fisici. Sarebbe dura se ci fosse qualche ricaduta o forzare alcune situazioni. Sono due giocatori importanti per noi come gli altri, come ho sempre detto la nostra forza è la squadra, il collettivo e lo spirito che hanno questi ragazzi’.”.