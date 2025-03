Napoli, l’obiettivo è uno solo: l’azzurro svela tutto

Un giocatore del Napoli, in attesa della gara contro la Fiorentina di domenica prossima, ha svelato l’obiettivo di Conte.

Dopo aver pareggiato contro l’Inter lo scorso diretto di sabato scorso, il Napoli è atteso da un’altra gara importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.

I partenopei, di fatto, dovranno cercare di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero quando gli azzurri sconfissero la Juventus). Nel frattempo, però, bisogna segnalare alcune parole di un giocatore del Napoli.

Napoli, Mathias Olivera: “Lavoriamo sempre con umiltà poi vedremo come andrà a finire”

Mathias Olivera, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Betsson Sport’, ha infatti parlato così degli obiettivi degli azzurri:

“Continuiamo a lavorare con umiltà poi vedremo come andrà a finire. Rapporto con Napoli? Mi trovo davvero bene, è una città che assomiglia molto al Sud America. La gente è fantastica, sono contentissimo di essere qui”.

Il giocatore, che ha da pochissimo rinnovato con il Napoli fino al 2030, ha parlato anche di Conte:

“ Mi ha colpito l’intensità dei suoi allenamenti, sono davvero forti. Ma la differenza rispetto alle altre squadre si vede quando scendiamo in campo. Cosa ho migliorato in Italia? Con il Napoli abbiamo sempre il pallone, questa è una cosa molto positiva per me”.

