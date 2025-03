Lautaro smentisce ancora la bestemmia: la risposta fa infuriare i tifosi del Napoli

Lautaro Martinez ha risposto ancora una volta in modo molto duro in merito al caso bestemmia: smentite un’altra volta le accuse.

Il caso coinvolgente Lautaro Martinez ha provocato feroci critiche fra i tifosi del Napoli. L’argentino è stato infatti ripreso dalle telecemare al termine della gara contro la Juventus mentre ripeteva continuamente quella che sembrava chiaramente essere un’espressione blasferma. Ciò ha causato feroci proteste e in tanti hanno chiesto nei suoi confronti l’applicazione dell’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la squalifica per una o più giornate per coloro che vengano colti in simili espressioni.

Lautaro smentisce tutto: “Accusato di una cosa non vera”

Lautaro ha fin da subito risposto molto piccato alle accuse, smentendo di aver proferito bestemmie ma di aver ripetuto solo un insulto. Questa linea difensiva è stata ribadita ad esplicita domanda anche nella sua intervista ai microfoni di Prime Video al termine di Feyenoord-Inter.

Di seguito le sue parole:

“Sono una persona che rispetta tutti, questo tema l’ho lasciato alle spalle, ho chiarito tutto. Sono stato di accusato una cosa non vera. Io dimostro in mezzo al campo la persona che sono, restando fedele agli insegnamenti che ho avuto da piccolo”.

Il bomber dell’Inter ha dunque ribadito la sua linea difensiva nonostante le recenti notizie per cui sembra che l’audio dell’accaduto sia stato trovato e che, forse, il giocatore sarebbe stato disposto a patteggiare per incorrere in una multa e non in una squalifica.

