Dal Napoli al Liverpool, clamoroso Kvara: la proposta indecente

In casa Napoli, in attesa della gara contro la Fiorentina, bisogna registrare un retroscena su un possibile passaggio di Kvara al Liverpool.

Dopo il pari con l’Inter, di fatto, il Napoli sembra aver passato il momento più difficile. Gli azzurri, infatti, contro la squadra di Simone Inzaghi ha fornito una delle migliori prestazioni di questa stagione.

Archiviato il match contro la ‘Beneamata’, però, il Napoli ha ora di fronte a sé un altro match molto duro. Domenica, infatti, arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Anche se prima bisogna registrare un clamoroso retroscena su Kvaratskhelia.

Napoli, la scorsa estate il Liverpool aveva offerto 100 milioni di Kvaratskhelia: c’era anche un’altra richiesta

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Liverpool ci aveva provato la scorsa estate per il georgiano. I dirigenti dei ‘Reds’, tra l’altro, sarebbero arrivati ad offrire la bellezza di 100 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia.

Tuttavia, nonostante la ricchissima offerta, l’intenzione del Liverpool era quella di far restare il calciatore georgiano un anno altro anno al Napoli in prestito. Il club partenopeo rifiutò quella proposta, prolungando così la permanenza di Kvara in azzurro per altri sei mesi.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 17:21 by William Scuotto