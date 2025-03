“Conte come Spalletti”, l’hanno detto davvero: Napoli esulta

Antonio Conte, di fatto, è stato paragonato a Luciano Spalletti in alcune recenti dichiarazioni, facendo sognare i tifosi del Napoli.

Dopo il ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli ha fornito una risposta importante. I partenopei, infatti, hanno pareggiato sabato scorso per 1-1 lo scontro diretto del Maradona contro l’Inter.

Anzi,visto che hanno giocato meglio, il Napoli ha anche un po’ di rammarico per non aver portato a casa tre punti fondamentali nella corsa scudetto. Tuttavia, vista la prestazione fornita contro l’Inter, tra le fila partenopee c’è ora comunque molta più fiducia nel futuro. I tifosi azzurri, tra l’altro, possono esultare anche per un paragone davvero promettente.

Marco Mazzocchi: “Conte come Spalletti, lui è il campione del Napoli”

Marco Mazzocchi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Luciano Spalletti era il campione del Napoli che ha vinto lo scudetto due anni fa. Lo stesso vale per Antonio Conte. Quest’ultimo è il vero fuoriclasse della squadra azzurra, visto che il suo umore incide sul gruppo. Lui è carismatico e trascinante, ma può condizionare”.

Il giornalista della RAI ha poi concluso il suo intervento:

“Dopo l’ultimo turno di campionato, di fatto la sfida scudetto si è allargata anche alla Juventus. Confermo che le squadre più forti sono l’Inter e l’Atalanta. Il Napoli, invece, sta sorprendendo”.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 00:12 by William Scuotto