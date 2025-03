Conte, addio al Napoli? Spunta il corteggiamento di una big per lui

Spunta il corteggiamento di una big per Antonio Conte: indiscrezione a sorpresa sul suo futuro che spaventa tutti.

Antonio Conte ha impiegato davvero poco tempo per conquistare il cuore e l’affetto di tutti i tifosi del Napoli. Il tecnico azzurro sta infatti facendo quasi un’impresa nel portare questa squadra, nonostante qualche assenza e la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, a lottare punto a punto per lo Scudetto contro una corazzata come l’Inter.

Continuano però ad impazzire i rumors (di solo questo si tratta al momento) che accostano l’allenatore azzurro ad altre squadre. Molto, in realtà, si basa sui cambi di panchina che dovrebbero coinvolgere club blasonati come Milan e Roma la termine del campionato.

Futuro Conte, spunta la Roma

Stavolta è il turno della Roma e a svelare qualche retroscena è il giornalista Giulio Cardone al podcast “La Repubblica del Pallone“. A sognare un simile scenario sarebbe Claudio Ranieri, attuale allenatore giallorosso e destinato a restare come dirigente al termine del campionato con il compito di aiutare la società anche nella scelta del suo successore in panchina.

Questo il retroscena da lui svelato:

“Ranieri sta suggerendo ai Friedkin i suoi nomi per la panchina della Roma. Il suo preferito è Antonio Conte, con cui ha un rapporto di amicizia e di stima. Per questo ti dico che i più corteggiati sono Conte e Fabregas”.

Si tratta, comunque, di un piano che rimarrebbe al momento di difficile realizzazione:

“Però la Roma deve fare i conti con i paletti rigidissimi per il fair play finanziario. Sai Conte che tipo di allenatore è sia per stipendio, che per pretese legittime sul mercato. Sarà difficile quindi prenderlo per la Roma”

Conte può davvero lasciare il Napoli?

Al momento, si tratta però davvero solo di rumors di mercato, speculazioni che non lasciano presagire alcun cambiamento a breve sulla panchina del Napoli. Il lavoro di Conte sulla panchina azzurra ha chiaramente, infatti, aumentato ancora di più la considerazione e la stima del mondo del calcio per lui ed è inevitabile che ogni club provi almeno a cullare il sogno di averlo dalla propria parte.

Dovendo fare delle previsioni, quindi, sembrano decisamente più alte le probabilità per cui Antonio Conte resti l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Con buona pace di chi l’opportunità di portarlo dalla propria parte se l’è fatta sfuggire nella scorsa estate per poi pentirsene.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 13:32 by Felice Leopoldo Luongo