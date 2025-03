Napoli, Conte a Scampia: il retroscena è commovente

In casa Napoli, prima del match di domenica contro la Fiorentina, bisogna registrare un retroscena commovente su Antonio Conte.

Dopo aver perso contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli ha fornito un’ottima risposta. Sabato scorso, infatti, i partenopei hanno pareggiato per 1-1 lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Napoli è stato bravissimo sia a pareggiare con il Billing il bellissimo gol di Dimarco su calcio di punizione che a giocare meglio di una squadra blasonata come l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra partenopea, dunque, è ora attesa dal match di domenica prossima contro la Fiorentina, ma prima bisogna segnalare un retroscena su Antonio Conte.

Comune di Napoli, Granata: “Conte è stato a Scampia”

A fornirlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è stato il Direttore Generale del Comune di Napoli, ovvero Pasquale Granata:

“Lo stesso Conte mi ha chiesto di andare a vedere Scampia. Lui lavora molto, ma comunque mi ha chiesto anche di visitare le Vele ed il cantiere Restart Scampia. Sembrava un ragazzino, visto che gli sembrava di tornare nella sua Lecce. Lui, infatti, è partito dalle case popolari”.

Il Direttore Generale del Comune di Napoli ha poi concluso il suo intervento su Antonio Conte:

“L’ho visto concentrato sul calcio, è ossessivo per il suo lavoro. Lui gradirebbe di costruire qualcosa di duraturo qui a Napoli. Lui ha lanciato la sfida di migliorare le strutture”

Last Updated on 4 Mar 2025 – 19:52 by William Scuotto