Champions, Adeyemi segna un gol bellissimo: le immagini

Il Napoli giocherà domenica contro la Fiorentina, ma prima bisogna segnalare il gol di Adeyemi in Champions League.

Il Napoli, dopo aver pareggiato contro l’Inter, è atteso dalla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Allo Stadio Diego Armando Maradona, dunque, i partenopei cercheranno di tornare al successo.

Nel frattempo, però, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso le competizioni europee. Questa sera si sono giocati i primi ottavi dell’edizione di quest’anno della Champions League. Tra i marcatori della serata, di fatto, ha segnato anche un obiettivo del Napoli dello scorso gennaio: Adeyemi.

Champions League, Adeyemi ha segnato nella sfida tra il Borussia Dortmund ed il Lille

Il Borussia Dortmund, infatti, ha pareggiato 1-1 contro il Lille. Il risultato è stato sbloccato proprio dal calciatore tedesco seguito tantissimo da Giovanni Manna nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Adeyemi ha davvero segnato un bel gol, visto che l’ha realizzato con un tiro a volo di controbalzo.

Gli altri risultati della serata, invece, hanno visto la vittoria del Real Madrid per 2-1 nle derby contro l’Atletico. L’Arsenal, invece, ha passeggiato per 1-7 contro il PSV Eindhoven. Da segnalare anche la vittoria dell‘Aston Villa in trasferta contro il Club Brugge.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 23:48 by William Scuotto