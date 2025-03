Calciomercato Napoli, il Liverpool segue l’obiettivo di Manna: il duello

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incredibile duello di calciomercato con una delle big del calcio inglese: il Liverpool.

Dopo aver pareggiato per 1-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, il Napoli è atteso dalla gara di domenica contro la Fiorentina. I partenopei, proprio per non gettare al vento l’ottimo pareggio rimediato contro i nerazzurri, hanno l’obbligo di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio.

Il Napoli, di fatto, non vince dal match dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Thiago Motta. Ma prima della sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, in casa azzurra bisogna registrare una novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche il Liverpool su Lookman: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, il Liverpool sta seguendo un giocatore più volte accostato anche al Napoli, ovvero Lookman dell’Atalanta. I ‘Reds’ sarebbero disposti ad offrire la bellezza di 45 milioni di euro per acquisire le prestazioni del calciatore nigeriano.

I dirigenti bergamaschi sperano che questa proposta salga ancora, visto che su Lookman c’è anche il Tottenham. Con questa ricchissima concorrenza, di fatto, Giovanni Manna potrebbe decidere di virare su altri profili per rinforzare l’attacco del Napoli.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 22:40 by William Scuotto