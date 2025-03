Salvatore Esposito stronca tutti: la bugia su Manna e due calciatori di Conte

L’attore napoletano stronca chi scredita l’operato di Manna e dei calciatori di Antonio Conte: ecco i due giocatori più bersagliati

A seguito del mercato invernale sono piovute tante critiche sulla testa di Giovanni Manna, specialmente per non aver rimpiazzato a dovere la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano aveva già intavolato un accordo con il PSG e al primo momento utile ha chiesto al Napoli di essere ceduto.

Andato via con grande indifferenza generale, tifosi e Conte si aspettavano presto un giocatore che potesse giocarsi il posto con Neres. Gli obiettivi principali, Garnacho e Adeyemi, non sono arrivati per motivi differenti. Mentre per l’attaccante del Manchester United non si è mai arrivati ad un’intesa economica con club e calciatore, il tedesco del Borussia Dortmund ha espresso volontà di non lasciare la Germania. Il club azzurro ha cercato alternative, ma nessuno convinceva a pieno, fino a concludere nell’ultimo giorno di mercato la trattativa Okafor.

Salvatore Esposito e la bugia su Okafor e Billing

L’attaccante del Milan è arrivato al Napoli con particolare scetticismo della gente e dei media, poiché il giocatore è stato respinto dal Lipsia poche settimane prima a causa del non superamento delle visite mediche.

In realtà, Okafor stava benissimo, come confermato dallo stesso Giovanni Manna. Ad ogni modo, quest’etichetta sulla sua condizione fisica è rimasta appiccicata per molti giorni. E l’attore di Gomorra vuole smentire questa teoria a Radio CRC, usando anche parole forti, pensieri comuni che circolavano specialmente sui social:

“C’è una narrativa sbagliata e il mister lo rimarca spesso. Okafor era dato per il ciccione fuori la riviera di Chiaia che mangiava i taralli. Billing invece era dato per il palo della luce che faceva piede e piede. Manna e il suo staff hanno dimostrato di aver preso giocatori utili, funzionali. Non buttiamo subito la croce e non parliamo senza sapere”

L’attore di Gomorra difende il mercato del Napoli

L’autore del romanzo “Le streghe di Lourdes“ ha poi proseguito la sua disamina:

“Non mi sembra che Garnacho e Adeyemi stiano facendo sfracelli. Era meglio venissero a Napoli? Sì, ma sono contento del mercato del Napoli e dei suoi equilibri. Mancano 11 partite, avanti tutti”

Poi invita il presidente e il ds azzurro ad un acquisto particolare:

“L’anno scorso ci lamentavamo che non avevamo un giocatore che sapesse tirare i calci di rigore, ora abbiamo Lukaku. Ora ci serve uno specialista per i calci di punizione”.

Last Updated on 3 Mar 2025 – 20:40 by Leonardo Zullo