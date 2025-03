Prima volta storica in Serie A: tutta ‘colpa’ di Billing (FOTO)

Il giornalista Giuseppe Pastore spiega che con il pareggio tra Napoli e Inter e la vittoria della Juventus, la classifica ha una particolarità mai vista prima in Serie A

Pillola statistica. È la prima volta che accade da quando il campionato italiano assegna i tre punti per vittoria. Infatti, la classifica di Serie A vede le prime quattro squadre racchiuse in sei punti. Una discrepanza di sole due gare. E questo dopo ben 27 giornate già disputate. Insomma, una Lega avvincente, dove tutto può succedere.

Il pareggio in extremis di Philip Billing ha frenato la fuga dell’Inter, che avrebbe potuto allungare sul Napoli, ma anche sull’Atalanta, mantenendo lontana la Juventus. E invece, la squadra bianconera ha avuto un set point importante in casa contro il Verona, sfruttato a dovere. Thuram e Koopmeiners hanno annichilito la formazione gialloblu, portandosi a -6 dall’Inter, in vetta alla classifica.

Giuseppe Pastore: “Prime quattro di Serie A racchiuse in 6 punti”

Inter a 58 punti, Napoli a 57, Atalanta a 55 e la Juventus immediatamente dietro a 52. Arranca, rincorre, ma è sempre lì. La formazione di Thiago Motta prova a reagire dopo l’uscita dalla Coppa Italia.

Il giornalista Giuseppe Pastore fa notare che è la prima volta dell’era dei tre punti che la classifica è così corta in testa dopo 27 giornate, con soli sei punti di distacco dalla prima alla quarta. L’ultima volta che dopo 27 giornate c’era un distacco così ridotto tra le squadre prese in considerazione, si trattava della stagione 1986-87, quando il Napoli di Maradona conquistò il primo Scudetto.

La classifica era così composta all’epoca:

Napoli 39

Inter 37

Juve 34

Roma 33

