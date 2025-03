Napoli, la forza mentale del gruppo di Conte: emerge un dato che può decidere lo scudetto

Il Napoli di Antonio Conte dimostra un’incredibile forza mentale nelle partite: emerge un dato che potrà essere cruciale per lo scudetto

Una delle caratteristiche delle squadre di Antonio Conte è sempre stata la forza del suo gruppo. I giocatori andrebbero “in guerra” per lui e anche con il Napoli è parso così per larghi tratti della stagione. Nonostante i passi falsi di febbraio e la mancanza di una vittoria dallo scorso 25 gennaio, contro l’Inter si sono rivisti sprazzi della vera rosa allenata dal tecnico salentino.

Una formazione che si getterebbe nel fuoco e che ha lottato su ogni pallone fino all’ultimo secondo, acciuffando un pareggio al minuto 87 di una partita che poteva essere persino vinta. La condizione fisica sta tornando a essere di quelle positive, merito anche dei ritorni di Spinazzola e Olivera. Con i rientri di Anguissa e Neres, il Napoli potrà tornare a spingere ancora di più.

Napoli, numeri clamorosi quando è in svantaggio: la super statistica

Quello che conterà ancora di più, però, è recuperare del tutto l’aspetto mentale dello spogliatoio. I pareggi con Roma, Udinese e Lazio e poi la sconfitta contro il Como, sembravano aver gettato nell’oblio il Napoli. Ma i passi falsi dell’Inter e dell’Atalanta e una classifica che vede i partenopei a solo 1 punto dai nerazzurri dopo lo scontro diretto del Maradona, ha rifornito linfa vitale a tutto il gruppo.

La dimostrazione pratica dell’importanza legata all’attitudine e l’abnegazione dei calciatori in campo, è legata a un dato che fa riferimento alle situazioni di svantaggio. Il Napoli ha ottenuto 14 punti in rimonta. Per rimonta non intendiamo solamente quelle gare in cui gli azzurri erano sotto e hanno addirittura vinto il match, ma anche quelle in cui hanno ottenuto almeno 1 punto.

In questa speciale statistica, solamente Bologna e Atalanta hanno fatto meglio dei partenopei con 16 e 15 punti ottenuti. In questa stagione il Napoli è passato per 10 volte in svantaggio e per 4 volte è riuscito addirittura a ottenere una vittoria. Due sono i casi di parità e quattro quelli di sconfitta. Un equilibrio quasi perfetto, che ha permesso alla squadra di Conte di rimanere aggrappata al secondo posto, in piena corsa per vincere il campionato.

Credere nello scudetto è ancora possibile, e con queste statistiche lo sarà ancora di più. La diretta concorrente degli azzurri, l’Inter, infatti, ha recuperato appena 6 punti nelle 9 partite in cui è passata in svantaggio. Tutto frutto di 6 pareggi e 0 vittorie. Un malus per Inzaghi, che dovrà guardarsi le spalle.