Moise Kean ci sarà contro il Napoli? Il bollettino medico ufficiale della Fiorentina

Moise Kean tornerà a disposizione contro il Napoli? Arriva il comunicato ufficiale della Fiorentina con il bollettino medico

Dopo il trauma cranico riscontrato nella partita contro il Verona, c’è stata grande apprensione sulle condizioni di Moise Kean. L’attaccante ha subito una brutta ginocchiata nella zona orbitale della faccia, venendo sostituito addirittura in barella. Il centravanti ha saltato anche la partita contro il Lecce, per poi sottoporsi nuovamente a controlli medici in vista dei prossimi impegni della Viola.

La squadra di Palladino affronterà il Panatinaikos in Conference League, per poi andare in trasferta al Maradona proprio contro il Napoli. Una doppia sfida delicatissima per i toscani, ritornati a vincere proprio nell’ultimo turno di campionato dopo tre sconfitte consecutive. La qualificazione alla Champions League resta complessa, ma la matematica non condanna ancora i gigliati.

Kean, il comunicato in vista di Napoli-Fiorentina: le condizioni

“ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica“.

Come specificato dal comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, Moise Kean sarà a disposizione per Napoli-Fiorentina. L’attaccante, vice capocannoniere della Serie A, sarà il principale pericolo dei Viola da tenere d’occhio e nelle prossime ore tornerà ad allenarsi proprio in vista della partita di domenica prossima.