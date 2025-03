Sorpresa Napoli, la notizia è una manna: Conte gongola

Per il Napoli di Antonio Conte, dopo il pari di ieri sera contro l’Inter, bisogna registrare un’altra ottima notizia.

Dopo aver perso per 2-1 la trasferta contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli ha dato un fortissimo segnale di ripresa. Il team partenopeo, infatti, ha pareggiato 1-1 contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi, restando così in piena lotta scudetto.

Anzi, visto che è stato conservato il solo punto di svantaggio dall’Inter, tra i tifosi del Napoli c’è adesso molta più fiducia per le undici partite di campionato. Gli azzurri, infatti, contro la squadra di Simone Inzaghi hanno mostrato notevoli miglioramenti sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, mentale. I partenopei sono ora attesi dal match di domenica prossima contro la Fiorentina, ma lo stesso Conte può comunque già esultare.

Napoli, Manna continua a seguire Edon Zhegrova del Lille: ecco i dettagli

Come scritto sul proprio profilo di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli si sta infatti già muovendo per la prossima sessione estiva di calciomercato. Giovanni Manna, di fatto, sta continuando a seguire molto da vicino Edon Zhegrova del Lille.

Il Napoli, infatti, per il kosovaro ci aveva già provato per il kosovaro a gennaio per sostituire Khvicha Kvaratskhelia (andato al PSG per 75 milioni di euro), ma poi i dirigenti del Lille hanno ribadito al club partenopeo di non voler vendere a metà stagione uno dei suoi giocatori più forti. A giugno, invece, potrebbe cambiare tutto.

Zhegrova non vuole rinnovare il contratto con il Lille

Edon Zhegrova, infatti, ha ribadito in queste sue ultime settimane che a giugno ha tutta l’intenzione di lasciare il Lille. Anche perché non ha la minima intenzione di prolungare il proprio rapporto con il club francese. Quest’ultimo, di fatto, sarà obbligato a vendere l’attaccante esterno nella prossima sessione estiva di mercato.

Il contratto del kosovaro, infatti, scadrà nel 2026 ed il Lille non può permettersi di perdere a zero un giocatore del genere. Proprio per questo motivo, dunque, il Napoli proverà sicuramente ancora una volta a prendere Zhegrova e potrebbe farlo ad un prezzo decisamente inferiore a quello offerto al Lille lo scorso gennaio. Nel frattempo, però, i tifosi del Napoli sperano che la loro squadra del cuore possa competere per lo scudetto fino all’ultimo turno di campionato.