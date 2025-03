Napoli Primavera, Rocco: “Col Frosinone varrà sempre 3 punti. Ecco chi recupereremo”

Dopo la partita contro il Monopoli, il mister del Napoli Primavera, Rocco, ha commentato lo scontro diretto con il Frosinone in programma sabato prossimo

Al termine della sfida vinta con il Monopoli, ai nostri microfoni è intervenuto l’allenatore del Napoli Primavera, Dario Rocco, che si è concentrato anche sullo scontro diretto con il Frosinone, primo in classifica a +3, in programma sabato prossimo 8 marzo. Intervistato dal nostro Pasquale Giacometti, il mister ha subito fatto riferimento alla gara contro la capolista.

“Sicuramente è una bella cosa arrivare a -3. Però, al di là del Frosinone, bisogna continuare il nostro percorso. Siamo in crescita e, ripeto, bisogna insistere su quello, concentrarsi su quello che dobbiamo fare noi. Sarà una partita bella, importante, ma allo stesso tempo una partita che vale tre punti. Ci concentreremo come abbiamo fatto per tutte le altre partite”.

Napoli Primavera, il commento di Rocco: carica per lo scontro diretto

Il mister è poi tornato sulla gara contro il Monopoli:

“Abbiamo preso un palo, una traversa, abbiamo sbagliato un bel po’ lì davanti. Poi è sempre rischioso portare la partita a termine sull’1-0, perché basta una palla inattiva. Vedi la partita di Terni: era una abbastanza in controllo, dove potevamo raddoppiare, e ci siamo ritrovati con un pareggio in una partita che magari meritavamo di vincere. Quindi bisogna insistere sempre di più, ripeto, sulla fase offensiva. Per quanto riguarda la fase difensiva, l’hanno fatta molto bene tutti quanti”.

Sul risultato del Frosinone all’intervallo:

“Non guardo il risultato del Frosinone. Effettivamente, come dici tu, nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella manovra, poco intensi nel giro palla. Ho chiesto proprio questo: di alzare il ritmo, di non fare la partita che voleva il Monopoli. Loro volevano una partita lenta, abbassavano il ritmo e ogni pallone che andava fuori perdevano tempo. Noi, invece, dovevamo alzare il ritmo assolutamente. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma nel primo tempo, proprio come detto, non mi è piaciuta l’intensità della gara”.

