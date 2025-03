“Abbiamo un obiettivo”, messaggio da pelle d’oca di Conte in conferenza

Il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida del Diego Armando Maradona contro l’Inter: il messaggio per la squadra e per tutto l’ambiente è speciale.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla fine del match contro l’Inter, di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico sembra finalmente sbilanciarsi sullo Scudetto, con parole molto forti che fanno davvero impazzire i tifosi, che oggi hanno avuto modo di applaudire a lungo i propri beniamini.

La prestazione di questi ultimi è sicuramente un segnale importante in vista delle prossime partite, nel mentre ci si avvicina nella fase decisiva del campionato di Serie A.

Napoli, Conte parla in conferenza: “Abbiamo fatto capire che se vogliamo, ci siamo”

È un Antonio Conte molto carico quello che si è visto nella conferenza stampa post partita di Napoli – Inter, che ha visto gli azzurri uscire con un punto dal Maradona.

Di seguito, le parole rilasciate dal tecnico leccese in tale occasione: