“La verità è un’altra”, rivelazione su Conte-Juve: sentite l’esperto di mercato

Arrivano ulteriori novità in merito alla suggestione su Antonio Conte e un possibile ed eventuale ritorno alla Juventus: la presa di posizione del giornalista non lascia dubbi.

In casa Napoli il morale è tornato alto dopo il pareggio ottenuto in extremis contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra è apparsa nuovamente sul pezzo, facendo la partita per buona parte dello scontro diretto che ha mantenuto, comunque, invariati i distacchi in classifica, che vede anche l’Atalanta ancora lì malgrado lo stop a sorpresa contro il Venezia, poche ore prima del match di Fuorigrotta.

È apparso più che soddisfatto anche lo stesso Antonio Conte, che nel post match si è finalmente sbilanciato sul sogno Scudetto, incitando tutto l’ambiente, difatti, a compattarsi e a non mollare da qui alla fine. Un segnale certamente non banale, visto che nei giorni scorsi si è parlato molto anche del futuro di Conte che, è giusto ricordare, ha un contratto con la SSC Napoli valido fino al 2027. Nessuno scenario concreto circa un possibile addio, insomma, ma non sono mancate le suggestioni, alcune di esse riguardanti anche un possibile e clamoroso ritorno alla Juventus al posto di Thiago Motta.

Conte, Bargiggia non ha dubbi: “Juve? Non è possibile per un motivo”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato anche di Antonio Conte in uno dei suoi ultimi post apparsi sul suo profilo ufficiale X. In particolare, la medesima fonte ha chiarito le voci che lo vorrebbero addirittura in orbita Juve, in caso di addio di Thiago Motta.

Segue quanto scritto da Bargiggia in merito alla situazione in casa bianconera:

“Chi scrive e racconta di ipotesi post Motta alla Juventus con Conte o Gasperini è completamente fuori strada. Se non in malafede. Giuntoli mai andrà su uno dei due, noti scassa società. Dovesse cambiare, i preferiti, ad oggi sono Pioli o Baroni”.

Conte, la missione ora è lo Scudetto con il Napoli

Antonio Conte e il sogno Scudetto: questa è l’unica missione del tecnico del Napoli, che ha ricostruito dalle macerie un gruppo capace di poter ambire a un traguardo che avrebbe eventualmente dell’incredibile.

Le parole post Napoli-Inter, per la prima volta, vedono un Conte che gioca allo scoperto, con l’imperativo di provarci fino alla fine. D’altronde, è la stessa classifica a far sognare tutti a occhi aperti.